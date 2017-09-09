Sosa, 'Beşiktaş' sorusuna ne dedi?
Trabzonspor, Sosa, Volkan Şen ve Hubocan için imza töreni düzenledi. İmza töreninde ilk konuşan isim Sosa olurken, Arjantinli oyuncu Trabzonspor'a transferi için "Benim için zor alınan bir karardı. Ama doğru ve güzel bir karar aldım" dedi. Yıldız oyuncu ayrıca Beşiktaş'la ilgili gelen soruyu da "Beşiktaş'tan bana resmi bir teklif gelmedi. Şu an burayı konuşmak, bu anın tadını çıkarmak benim için daha önemli" şeklinde yanıtladı.
İşte Sosa'nın açıklamaları: "Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Benim için zor alınan bir karardı. Ama doğru ve güzel bir karar aldım. Önemli bir sene bizim için. Kenetlenerek başaracağız. Bu bir süreç hep beraber yapacağız.Herkese tekrar selamlar. Bir an önce çalışmalara başlayıp, takıma katkı sağlamak istiyorum. Beşiktaş'tan bana resmi bir teklif gelmedi. Şu an burayı konuşmak, bu anın tadını çıkarmak benim için daha önemli"
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:05
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Şenol Güneş'in tek korkusu
Toplam 1
Yorum
Ertan Sizin oralarda bulunma sebebiniz bu gibi işleri halletmek için değilmidir! Zamanında plan program yapmazsanız olacağı budur işte!
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Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir
Toplam 7
Yorum
FB26 fenerbahçenin asıl konuğu davetsiz misafiri aykut ve kankası ali yıldırımdır.Ziyaretin kısası makbuldür beyler.Defolmadan gidin yada defolun
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Şampiyon
Toplam 5
Yorum
yanlış rakamlar Sneijder,Sabri,Chedjou yazılan ücretler maaş kısmında olmalıydı, bonservise yazılmış.
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