 Sosa, 'Beşiktaş' sorusuna ne dedi? – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Sosa, 'Beşiktaş' sorusuna ne dedi?

    Sosa, 'Beşiktaş' sorusuna ne dedi?

    Trabzonspor, Sosa, Volkan Şen ve Hubocan için imza töreni düzenledi. İmza töreninde ilk konuşan isim Sosa olurken, Arjantinli oyuncu Trabzonspor'a transferi için "Benim için zor alınan bir karardı. Ama doğru ve güzel bir karar aldım" dedi. Yıldız oyuncu ayrıca Beşiktaş'la ilgili gelen soruyu da "Beşiktaş'tan bana resmi bir teklif gelmedi. Şu an burayı konuşmak, bu anın tadını çıkarmak benim için daha önemli" şeklinde yanıtladı.

    İşte Sosa'nın açıklamaları: "Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Benim için zor alınan bir karardı. Ama doğru ve güzel bir karar aldım. Önemli bir sene bizim için. Kenetlenerek başaracağız. Bu bir süreç hep beraber yapacağız.Herkese tekrar selamlar. Bir an önce çalışmalara başlayıp, takıma katkı sağlamak istiyorum. Beşiktaş'tan bana resmi bir teklif gelmedi. Şu an burayı konuşmak, bu anın tadını çıkarmak benim için daha önemli"

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:05
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