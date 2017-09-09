Sosa, 'Beşiktaş' sorusuna ne dedi?

İşte Sosa'nın açıklamaları: "Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Benim için zor alınan bir karardı. Ama doğru ve güzel bir karar aldım. Önemli bir sene bizim için. Kenetlenerek başaracağız. Bu bir süreç hep beraber yapacağız.Herkese tekrar selamlar. Bir an önce çalışmalara başlayıp, takıma katkı sağlamak istiyorum. Beşiktaş'tan bana resmi bir teklif gelmedi. Şu an burayı konuşmak, bu anın tadını çıkarmak benim için daha önemli"