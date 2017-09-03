Transferler yolda

“Trabzonspor’a lazım gelen futbolcuları başkanla konuştuk. Başkan Usta bir şekilde işi bitirecek. Gün birlik olma günü. Birliktelik şampiyonluğu getirir”

Trabzonspor camiası, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu transfer müjdesi vererek, "Trabzonspor'a lazım gelen futbolcuları başkanla birlikte konuştuk. Başkan bir şekilde işi bitirecek" dedi. Bayramlaşmada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hep birlikte kenetlenerek önemli bir başarının altına imza atmaları gerektiğini belirterek, "Trabzonspor camiası başarılarıyla, disipliniyle, centilmenliği ile ve on yıllardır ortaya koymuş olduğu istikrarla büyük bir camia olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Büyük camiaların bayramlaşmaları, önemli günleri de aynı büyüklük ölçüsünde olur. Camianın büyük unsurunun burada olması ve bayramı birlikte kutlama arzusu bizi ayrıca sevindiriyor" dedi. Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Trabzon'da ve Trabzonspor'da şu anda spor adına ve futbol adına her şey var. Çok zengin bir halin içerisinde un var, yağ var, şeker var, inşallah sonu şampiyonluk. Onu pişirmek, başkanın, yönetimin, aynı zamanda kulübümüzün, futbolcuların, taraftarlarımızın ve biz destekçilerinin görevidir. Hep birlikte kenetlenerek inşallah bu sene çok önemli bir başarının altına imza atmak bizim sorumluluğumuzdur. Biz çok zor denilen işleri kolay başardık. Zor dersek iş başarılmaz. Bence başlangıç iyi yapıldı. Bundan sonra daha da asılarak arzu edilen sonuçlara ulaşacağız. Başarılar diliyorum, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Dünya'nın her yerinde olan Trabzonspor başkanlarının bayramlarını tebrik ediyorum."



'SEYİRCİ KAZANDIRDI'

Takımı sahiplenip birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Şenol Güneş Stadı'nda son geldiğim Galatasaray maçıydı. Dünyanın her tarafından taraftarın oraya geldiğini gördüm. Bu büyük bir sevgi, büyük bir bağlılık. Bunu iyi yönetmek bizim görevimizdir. Bir tek şey rica ediyorum. Fair-play açısından en iyi takım olmalıyız. Dışarda kızalım, sözümüzü söyleyelim ama saha içine geldiğimiz zaman sadece yüksek tezahüratla destekleyelim. Takımımız mağlup olabilir, galip gelebilir. Öyle maçlar görmüşümdür ki; gazeteler yazmıştır 'seyirci kazandı.' Bu beraberinde galibiyeti ve şampiyonlukları getirir. Gün sahiplenmek, birlik olma zamanıdır."



MORAL VERMELİYİZ

Takımın iyi bir başlangıç yaptığını da ifade eden Bakan Soylu, "İyi bir başlangıç yapıldı ve bu başlangıçla iyi bir noktaya gideceğiz. Takviyelerde başkan uğraşıyor, gerçekleştirecek. Geçen sene ikinci yarı bizim takımımız başarılı bir futbol oynadı. Şu anda iyi bir takım olmasının unsuru kendi içerisinden yetiştirdiği futbolculardır. Bu özlem, hasret duyduğumuz bir konudur. Sürekli moral vermemiz lazım. Bütün hemşerilerimize, taraftarlarımıza bayram dileklerimizi iletiyoruz. Trabzonspor'a lazım gelen futbolcuları başkanla birlikte konuştuk. Başkan bir şekilde işi bitirecek" ifadelerini kullandı



BAŞKANDAN SOSA AÇIKLAMASI

Trabzonspor'un peşinde olduğu Sosa'nın Milan tarafından Avrupa Ligi kadrosuna alınmasıyla ilgili konuşan Başkan Usta, "Milan'ın listesini vermesi bir şey değiştirmez. Kulüpler listelerini verirken kadrolarını geniş verirler. Son günlerdeyiz iyi olacak. En az onlar kadar biz de mutlu sonla bu sürecin bitmesini istiyoruz" dedi.



USTA: TEŞEKKÜRLER BAKANIM

Başkan Muharrem Usta törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle tüm camiamızın ve İslam aleminin bayramını kutlarım. Trabzonspor hepimiz için çok önemli bir marka. Heyecan burada. Bu heyecana her zaman ihtiyacımız var. Takımımıza sahip çıkarak o güzel günleri yakalayalım istiyorum. Sayın Bakanımızın kulübümüze üçüncü kez teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor ve Trabzon yetiştirdiği değerlerle kendini ifade eden bir şehir. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu şehrimiz, ülkemiz ve kulübümüz için önemli bir değerimizdir."