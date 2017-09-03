Transferler yolda
“Trabzonspor’a lazım gelen futbolcuları başkanla konuştuk. Başkan Usta bir şekilde işi bitirecek. Gün birlik olma günü. Birliktelik şampiyonluğu getirir”
'SEYİRCİ KAZANDIRDI'
Takımı sahiplenip birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Şenol Güneş Stadı'nda son geldiğim Galatasaray maçıydı. Dünyanın her tarafından taraftarın oraya geldiğini gördüm. Bu büyük bir sevgi, büyük bir bağlılık. Bunu iyi yönetmek bizim görevimizdir. Bir tek şey rica ediyorum. Fair-play açısından en iyi takım olmalıyız. Dışarda kızalım, sözümüzü söyleyelim ama saha içine geldiğimiz zaman sadece yüksek tezahüratla destekleyelim. Takımımız mağlup olabilir, galip gelebilir. Öyle maçlar görmüşümdür ki; gazeteler yazmıştır 'seyirci kazandı.' Bu beraberinde galibiyeti ve şampiyonlukları getirir. Gün sahiplenmek, birlik olma zamanıdır."
MORAL VERMELİYİZ
Takımın iyi bir başlangıç yaptığını da ifade eden Bakan Soylu, "İyi bir başlangıç yapıldı ve bu başlangıçla iyi bir noktaya gideceğiz. Takviyelerde başkan uğraşıyor, gerçekleştirecek. Geçen sene ikinci yarı bizim takımımız başarılı bir futbol oynadı. Şu anda iyi bir takım olmasının unsuru kendi içerisinden yetiştirdiği futbolculardır. Bu özlem, hasret duyduğumuz bir konudur. Sürekli moral vermemiz lazım. Bütün hemşerilerimize, taraftarlarımıza bayram dileklerimizi iletiyoruz. Trabzonspor'a lazım gelen futbolcuları başkanla birlikte konuştuk. Başkan bir şekilde işi bitirecek" ifadelerini kullandı
BAŞKANDAN SOSA AÇIKLAMASI
Trabzonspor'un peşinde olduğu Sosa'nın Milan tarafından Avrupa Ligi kadrosuna alınmasıyla ilgili konuşan Başkan Usta, "Milan'ın listesini vermesi bir şey değiştirmez. Kulüpler listelerini verirken kadrolarını geniş verirler. Son günlerdeyiz iyi olacak. En az onlar kadar biz de mutlu sonla bu sürecin bitmesini istiyoruz" dedi.
USTA: TEŞEKKÜRLER BAKANIM
Başkan Muharrem Usta törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle tüm camiamızın ve İslam aleminin bayramını kutlarım. Trabzonspor hepimiz için çok önemli bir marka. Heyecan burada. Bu heyecana her zaman ihtiyacımız var. Takımımıza sahip çıkarak o güzel günleri yakalayalım istiyorum. Sayın Bakanımızın kulübümüze üçüncü kez teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor ve Trabzon yetiştirdiği değerlerle kendini ifade eden bir şehir. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu şehrimiz, ülkemiz ve kulübümüz için önemli bir değerimizdir."
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Transferler yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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