 Yeniler hızlı başladı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Yeniler hızlı başladı

    Yeniler hızlı başladı

    Bordo-mavili takımın bu sezonki 4 transferinden Burak Yılmaz ile Juraj Kucka 6 golün 5’ine katkı sağladı. Bongonda ise 3 maçta da forma giydi.

    transferlerden bu sezon erken verim almayı başardı. Sezon başında takıma katılan 4 oyuncudan 3'ü ilk 3 haftada forma şansı buldu. Burak Yılmaz 2 maçta 113 dakika, Juraj Kucka 3 maçta 268 dakika forma giyerken, Theo Bongonda da 3 maçta toplam 129 dakika sahada kaldı.

    5 GOLDE İMZALARI VAR
    Bordo-mavili takımın ilk 3 haftada attığı 6 golün 5'i yeni transferlerin katkısıyla geldi. Burak 2 maçta 3 golle en skorer ismi olurken, Juraj Kucka ise 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kucka ayrıca Göztepe maçında en çok topla buluşan (86) ve en çok ikili mücadele kazanan (8) oyuncu oldu.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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