 Dragovic’ten mesaj – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Dragovic’ten mesaj

    Dragovic’ten mesaj
    Bayer Leverkusen'li , Trabzonspor'a transferiyle ilgili açıklama yaptı. Avusturyalı stoper, "En iyi teklifi Trabzonspor'dan aldım. Takipteyim. 1 Eylül'de kararımı vermiş olacağım. Teklifleri inceliyorum" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki oyuncuya İtalyan kulüplerinde de teklifler olduğu belirtildi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
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