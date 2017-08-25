 Taktik çalıştılar – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Taktik çalıştılar

    Taktik çalıştılar

    , yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını dün de sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de basına kapalı yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Sağ kasığında zorlanma olan ve tedavisi devam eden Burak Yılmaz antrenmanda yer almadı. Ameliyat olan ve özel program dahilinde tedavisi devam eden Castillo ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.

    YOLCULUK BUGÜN
    Yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan , bu maç için bugün İzmir'e gidecek. Bordo-mavililer, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30'da Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İzmir'e hareket edecek.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:17
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