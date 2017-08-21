 Sosa Trabzon'da! – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Sosa Trabzon'da!

    Sosa Trabzon'da!

    Uzun zamandır 10 numara arayan Fırtına, Milan’ın Arjantinli yıldızını 4 milyon euro’ya renklerine bağladı. Sosa da yıllık 2.7 milyon euro alacak.

    , yeni sezon öncesi transfer harekatını noktalamaya hazırlanıyor. Uzun zamandır 10 numara ve stoper için görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, Milan'ın Arjantinli orta sahası 'yı renklerine bağladı. Yeni sahipleriyle değişime giren İtalyan devi önce Sosa'ya 'Kulüp bul' dedi. Karadeniz ekibinin yönetimi, Kucka görüşmelerinde iyi ilişkiler kurduğu Milan ile Sosa için de anlaştı. Çizme ekibi, Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro'ya aldığı Sosa'yı Trabzonspor'a 4 milyona verdi. Ardından tangocuyu ikna etmek için Jurac Kucka devreye girdi.

    BEŞİKTAŞ'I SIRTLAMIŞTI
    Slovak yıldız, eski takım arkadaşı ile birkaç kez görüştü ve onu ikna etti. Bunun üzerine Başkan Muharrem Usta, bir kez daha İtalya'ya sefere çıktı. Önce yıllık 4 milyon euro isteyen 32 yaşındaki yıldız, 2.7 milyon euro'ya gelmeye razı oldu. Sosa'nın önümüzdeki hafta gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Arjantinli 3 asist ile sezonu tamamladı.

    ARTILARI
    İsabetli orta
    Kilit pas verme
    Duran top kullanma
    Adam geçme
    Top tutma
    Uzaktan şut

    EKSİLERİ
    Belirgin eksisi yok

    OYUN STİLİ
    Uzun oynamayı sever
    Sık faul alır
    Top çalar
    Bol orta yapar
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:03
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