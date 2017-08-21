Sosa Trabzon'da!
Uzun zamandır 10 numara arayan Fırtına, Milan’ın Arjantinli yıldızını 4 milyon euro’ya renklerine bağladı. Sosa da yıllık 2.7 milyon euro alacak.
BEŞİKTAŞ'I SIRTLAMIŞTI
Slovak yıldız, eski takım arkadaşı ile birkaç kez görüştü ve onu ikna etti. Bunun üzerine Başkan Muharrem Usta, bir kez daha İtalya'ya sefere çıktı. Önce yıllık 4 milyon euro isteyen 32 yaşındaki yıldız, 2.7 milyon euro'ya gelmeye razı oldu. Sosa'nın önümüzdeki hafta gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Arjantinli 3 asist ile sezonu tamamladı.
ARTILARI
İsabetli orta
Kilit pas verme
Duran top kullanma
Adam geçme
Top tutma
Uzaktan şut
EKSİLERİ
Belirgin eksisi yok
OYUN STİLİ
Uzun oynamayı sever
Sık faul alır
Top çalar
Bol orta yapar
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:03
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Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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