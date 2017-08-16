Bir kez daha mest etti

Yusuf Yazıcı her gün biraz daha büyüyor...

Genç oyuncu, Konyaspor maçının 87'nci dakikasında oyundan alınmıştı. 20 yaşındaki orta saha, oyundan alınca teknik direktör Ersun Yanal'ın yanına gitti. O anda kendisini görmeyen Yanal'ın taktik vermesini bekledi. Sonra da elini sıktı. Yusuf'un bu hareketine tebrik Başkan Usta'dan geldi. Usta, "Hem yetenekli hem de saygılı. İşte Trabzonsporluluk ruhu'' ifadesini kullandı.