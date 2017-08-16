 Bir kez daha mest etti – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bir kez daha mest etti

    Bir kez daha mest etti

    her gün biraz daha büyüyor...

    Genç oyuncu, Konyaspor maçının 87'nci dakikasında oyundan alınmıştı. 20 yaşındaki orta saha, oyundan alınca teknik direktör Ersun Yanal'ın yanına gitti. O anda kendisini görmeyen Yanal'ın taktik vermesini bekledi. Sonra da elini sıktı. Yusuf'un bu hareketine tebrik Başkan Usta'dan geldi. Usta, "Hem yetenekli hem de saygılı. İşte Trabzonsporluluk ruhu'' ifadesini kullandı.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir kez daha mest etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.