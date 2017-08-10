Sissoko gerçekleri
Başkan Usta’nın ’50.yıl projesi’ ile heyecanlandırdığı Sissoko, Trabzon’a ‘tamam’ dedi, transferde zorluk çıkaran kulübüne de rest çekti. Sissoko’nun “Trabzon’a gideceğim” resti ile ‘mutlu son’ yakın
Trabzonspor'un Sissoko planı... Bordo-mavililerin transferinde yoğun çaba sarfettiği Tottenham'ın dünyaca ünlü '10 numarası' Sissoko transferinde son gelişmeler olumlu. Başkan Muharrem Usta'nın Sissoko için aylar öncesinden çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Başkan, İngiltere'de kendisiyle baş başa görüşüp, gerek stadyum gerekse şampiyonluk yatırımları hakkında bilgi vererek '50. yıl projesi' ile yıldız ismi Trabzon'a gelmek için ikna etti. Ardından Trabzonspor, Tottenham ile pazarlıklara başladı.
RAKİPSİZ KALDI
Tottenham ilk etapta teklife sıcak bakmayıp, bir önceki sezon 35 milyon euro'ya transfer etmesi nedeniyle tecrübeli futbolcuyu Avrupa kulüplerine iyi rakama satmak istedi. Ancak Sissoko'nun ısrarı, diğer kulüplerin beklenen ilgiyi göstermemesi üzerine transferde bordo-mavili takım rakipsiz kaldı. Bunun ardından Sissoko ile bir kez daha son detayları görüşen Usta, "Her ne olursa olsun Trabzonspor'a geleceğim" yanıtını aldı.
KİRALIK GELECEK
Bunun üzerine yönetim, Tottenham'a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon euro teklif etti. 27 yaşındaki orta sahanın ısrarla "Trabzonspor'a gideceğim" baskısıyla önce kiralama ücretinde kapıyı 6 milyon euro'dan açarken, sonra 4 milyon euro'ya indi. Ancak Sissoko, Tottenham'a Trabzon'a gelmek için baskısını artırırken, transferin en geç gelecek hafta bitirilmesi amaçlanıyor. Trabzonspor, Sissoko'yu, '10 numara' da 50. yılda bordo-mavili formayı giymek istiyor. Mutlu son artık çok yakında.
RAKİPSİZ KALDI
Tottenham ilk etapta teklife sıcak bakmayıp, bir önceki sezon 35 milyon euro'ya transfer etmesi nedeniyle tecrübeli futbolcuyu Avrupa kulüplerine iyi rakama satmak istedi. Ancak Sissoko'nun ısrarı, diğer kulüplerin beklenen ilgiyi göstermemesi üzerine transferde bordo-mavili takım rakipsiz kaldı. Bunun ardından Sissoko ile bir kez daha son detayları görüşen Usta, "Her ne olursa olsun Trabzonspor'a geleceğim" yanıtını aldı.
KİRALIK GELECEK
Bunun üzerine yönetim, Tottenham'a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon euro teklif etti. 27 yaşındaki orta sahanın ısrarla "Trabzonspor'a gideceğim" baskısıyla önce kiralama ücretinde kapıyı 6 milyon euro'dan açarken, sonra 4 milyon euro'ya indi. Ancak Sissoko, Tottenham'a Trabzon'a gelmek için baskısını artırırken, transferin en geç gelecek hafta bitirilmesi amaçlanıyor. Trabzonspor, Sissoko'yu, '10 numara' da 50. yılda bordo-mavili formayı giymek istiyor. Mutlu son artık çok yakında.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Sissoko gerçekleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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