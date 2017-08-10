 Sissoko gerçekleri – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    gerçekleri

    Sissoko gerçekleri

    Başkan Usta’nın ’50.yıl projesi’ ile heyecanlandırdığı , Trabzon’a ‘tamam’ dedi, transferde zorluk çıkaran kulübüne de rest çekti. Sissoko’nun “Trabzon’a gideceğim” resti ile ‘mutlu son’ yakın

    Trabzonspor'un planı... Bordo-mavililerin transferinde yoğun çaba sarfettiği Tottenham'ın dünyaca ünlü '10 numarası' Sissoko transferinde son gelişmeler olumlu. Başkan Muharrem Usta'nın Sissoko için aylar öncesinden çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Başkan, İngiltere'de kendisiyle baş başa görüşüp, gerek stadyum gerekse şampiyonluk yatırımları hakkında bilgi vererek '50. yıl projesi' ile yıldız ismi Trabzon'a gelmek için ikna etti. Ardından Trabzonspor, Tottenham ile pazarlıklara başladı.

    RAKİPSİZ KALDI
    Tottenham ilk etapta teklife sıcak bakmayıp, bir önceki sezon 35 milyon euro'ya transfer etmesi nedeniyle tecrübeli futbolcuyu Avrupa kulüplerine iyi rakama satmak istedi. Ancak Sissoko'nun ısrarı, diğer kulüplerin beklenen ilgiyi göstermemesi üzerine transferde bordo-mavili takım rakipsiz kaldı. Bunun ardından Sissoko ile bir kez daha son detayları görüşen Usta, "Her ne olursa olsun Trabzonspor'a geleceğim" yanıtını aldı.

    KİRALIK GELECEK
    Bunun üzerine yönetim, Tottenham'a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon euro teklif etti. 27 yaşındaki orta sahanın ısrarla "Trabzonspor'a gideceğim" baskısıyla önce kiralama ücretinde kapıyı 6 milyon euro'dan açarken, sonra 4 milyon euro'ya indi. Ancak Sissoko, Tottenham'a Trabzon'a gelmek için baskısını artırırken, transferin en geç gelecek hafta bitirilmesi amaçlanıyor. Trabzonspor, Sissoko'yu, '10 numara' da 50. yılda bordo-mavili formayı giymek istiyor. Mutlu son artık çok yakında.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:34
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