 Trabzonspor’da neşeli antrenman – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor’da neşeli antrenman

    Trabzonspor’da neşeli antrenman

    Trabzonspor, bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve dar alanda topla oyunun ardından kuvvet çalışmalarına geçildi. Neşeli geçen antrenmanda ameliyat olan Castillo dışındaki tüm oyuncular yer aldı.

    UĞUR'DAN 'CEZA' SİTEMİ
    Bu arada bordo mavililerin dar alanda topla oyun çalışması yaptığı sırada Burak, Olcay, Onur, Aytaç ve Uğur'un yer aldığı grupta neşeli anlar yaşandı. Şınav çekme cezalı yapılan çalışmada sürekli Uğur'un ceza alması üzerine deneyimli savunma oyuncusu 'herkes benim üzerime oynuyor' şeklinde arkadaşlarına sistemde bulundu. Burak Yılmaz ise Uğur'a; 'Burak ağabeyini karşına alırsan öyle olur' şeklinde yanıt verirken, bu diyalog kısa süreli gülüşmelere neden oldu.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:04
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