Ankara&Bursa kutlayacak

50. kuruluş yıldönümü nedeniyle taraftarlar Ankara ve Bursa'da da çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Ankara Altınpark Açık Anfi'de saat 19.00'da başlayacak etkinliklerde meşale gösterisi de yapılacak. Bursa Trabzonlular Derneği'nin Güzelyalı Sahili'ndeki kutlamaları ise saat 17.00'de başlayacak. Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği kutlamalarda sanatçılar Apolas Lermi, Furkan Derya ve İlyas Derya'nın konserlerinin ardından 1161 Trabzonspor forması dağıtılıp, 1161 meşale ile gösteriler düzenlenecek.