 Başkanın yanındayız – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Başkanın yanındayız

    Başkanın yanındayız

    Trabzon'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce özel bir hastanenin önüne asılan pankartla Başkan protesto edildi.

    Ancak buna taraftar dernekleri tepki gösterdi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelerek açıklamada bulunan Trabzonlu Gençler, VİRA, Affetmezler, Vakfıkebirliler, Farozlular ve Çılgınlar gibi taraftarlar grubunun temsilcileri konuyla ilgilerinin olmadığını söyledi. Çılgınlar Grubu Lideri Hakan Bıyıklı, "Bizler, Trabzonspor taraftarları olarak Başkanımız 'nın yanındayız" dedi.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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