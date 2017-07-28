2 Ağustos için jest
Kulüpten, 2 Ağustos'taki 50'nci yıl kutlamalarında 2 Ağustos'ta doğanlar için jest...
USTA MEŞALE YAKACAK
Başkan Usta, 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'da düzenlenecek "1 meşale de sen yak" etkinliğine katılacak. 30 Temmuz'da "Gurbetçi Gençler"in yapacağı organizasyonda 21.45'te meşaleler yakılacak.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:38
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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