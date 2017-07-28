2 Ağustos için jest

Kulüpten, 2 Ağustos'taki 50'nci yıl kutlamalarında 2 Ağustos'ta doğanlar için jest...

'Seninle Yeniden Doğuyoruz' başlıklı açıklamada, "2 Ağustos'ta doğanlar, kutlamaları özel tribünden, dilediği bir kişiyle birlikte izliyor" denildi. Bunun için 2 Ağustos doğumlular, resmi siteden kayıt yaptırmalılar.



USTA MEŞALE YAKACAK

Başkan Usta, 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'da düzenlenecek "1 meşale de sen yak" etkinliğine katılacak. 30 Temmuz'da "Gurbetçi Gençler"in yapacağı organizasyonda 21.45'te meşaleler yakılacak.