 2 Ağustos için jest – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    2 Ağustos için jest

    2 Ağustos için jest

    Kulüpten, 2 Ağustos'taki 50'nci yıl kutlamalarında 2 Ağustos'ta doğanlar için jest...

    'Seninle Yeniden Doğuyoruz' başlıklı açıklamada, "2 Ağustos'ta doğanlar, kutlamaları özel tribünden, dilediği bir kişiyle birlikte izliyor" denildi. Bunun için 2 Ağustos doğumlular, resmi siteden kayıt yaptırmalılar.

    USTA MEŞALE YAKACAK
    Başkan Usta, 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'da düzenlenecek "1 meşale de sen yak" etkinliğine katılacak. 30 Temmuz'da "Gurbetçi Gençler"in yapacağı organizasyonda 21.45'te meşaleler yakılacak.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:38
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