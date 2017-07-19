Adım adım Burak
Bordo-mavililerin anlaşma sağladığı Burak Yılmaz ve menajeri önceki gece Çin’e gitti. Burak, kulübüne “Trab zons por ’a gitme k istiyorum . Ben i bıra kın ” diyecek. Bomba transfer bugün patlayabilir
Burak gelirse çok mutlu olurum
Bordo-mavililerin eski futbolcusu Yattara, Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ı alması halinde önemli bir güç elde edeceğini söyledi. Yattara, "Burak, Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Türkiye Ligi için önemli bir isim. Türkiye'de en iyi santrfor Burak Yılmaz. Burak, Trabzonspor'a dönerse çok sevinirim. Yusuf Yazıcı da büyük yıldız olacak. Umarım bu sezon çok başarılı olurlar" diye konuştu.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:45
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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