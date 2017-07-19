 Adım adım Burak – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Adım adım Burak

    Adım adım Burak

    Bordo-mavililerin anlaşma sağladığı ve menajeri önceki gece Çin’e gitti. Burak, kulübüne “Trab zons por ’a gitme k istiyorum . Ben i bıra kın ” diyecek. Bomba transfer bugün patlayabilir

    Önümüzdeki sezon 50. yılına girecek Trabzonspor, camianın özlediği şampiyonluğu yaşamak istiyor. Santrfor bölgesi için ise yine yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi, bordo-mavili formayla gol krallığı yaşayan ile birkaç gün önce İstanbul'da anlaşmıştı. Sıra Burak'ın kulübü Beijing Guoan ile el sıkışmaya gelmişti. Geri dönmeyi çok isteyen milli oyuncu, 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu kulübü ile görüşüp ayrılmak istediğini söylemek için önceki gece menajeri ile Çin'e gitti. Saat farkı ve uzun yolculuk nedeniyle bugün Beijing ile masaya oturacak olan 32 yaşındaki santrfor iyi haberi verirse bir yönetici hemen Çin'e uçacak. Trabzonspor çok istediği Burak Yılmaz için Beijing Guoan'a teklif yapmış ama 4 milyon euro isteyen karşı taraf fiyat kırmamıştı.

    Burak gelirse çok mutlu olurum
    Bordo-mavililerin eski futbolcusu Yattara, Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ı alması halinde önemli bir güç elde edeceğini söyledi. Yattara, "Burak, Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Türkiye Ligi için önemli bir isim. Türkiye'de en iyi santrfor Burak Yılmaz. Burak, Trabzonspor'a dönerse çok sevinirim. Yusuf Yazıcı da büyük yıldız olacak. Umarım bu sezon çok başarılı olurlar" diye konuştu.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:45
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