Sosa ısrarı
Kucka devreye girdi, Arjantinli Trabzonspor’a gelmeye sıcak bakmaya başladı.
Milan ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldızın maliyeti için yüksek bedeller ödemek istemeyen yönetimin, Kucka'nın transferinde Milan ile kurulan iyi ilişkileri bu transfer için de kullanması bekleniyor. Bu arada daha önce Trabzonspor'a transfer olmak istemediği yönünde sözler sarf eden Junuzovic için Başkan Muharrem Usta, "Bu iş olmadı. O defteri kapattık. Artık başka alternatiflere bakıyoruz" açıklamasını yaptı.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:02
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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