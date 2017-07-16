 Sosa ısrarı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sosa ısrarı

    Sosa ısrarı

    devreye girdi, Arjantinli Trabzonspor’a gelmeye sıcak bakmaya başladı.

    Fırtına, 10 numara mevkii için Sosa için görüşmelere devam ediyor. Milan'lı oyuncuyu 'yı devreye sokarak ikna etmeye çalışan bordomavili yönetim, bir taraftan da maliyet hesaplaması yapıyor. Sosa'nın ilk etapta Türkiye'ye tekrar gelmeye sıcak bakmadığı ancak Kucka ile görüştükten sonra kararını önemli oranda değiştiği öğrenildi.

    Milan ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldızın maliyeti için yüksek bedeller ödemek istemeyen yönetimin, Kucka'nın transferinde Milan ile kurulan iyi ilişkileri bu transfer için de kullanması bekleniyor. Bu arada daha önce Trabzonspor'a transfer olmak istemediği yönünde sözler sarf eden Junuzovic için Başkan Muharrem Usta, "Bu iş olmadı. O defteri kapattık. Artık başka alternatiflere bakıyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sosa ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.