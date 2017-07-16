 Dönmek istiyorum – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Dönmek istiyorum

    Dönmek istiyorum

    Fırtına’nın kadrosuna katmak için önemli mesafe kat ettiği , Trabzon’daki dostlarına, “Dönmeyi tabii ki isterim” dedi. Bordo-mavili yönetim, 32 yaşındaki forvetin kulübü Beijing Guoan’a resmi teklif yapmak için gerekli hazırlıkları tamamladı.

    Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan ardından önce Galatasaray'a, sonra Çin kulübü Beijing Guoan'a transfer olan Burak Yılmaz, eski yuvasına dönmek için gün sayıyor. Başkan Muharrem Usta'nın yanı sıra yönetim kurulu, teknik heyet, taraftarlar ve bazı eski takım arkadaşlarının yeniden bordo- mavili forma altında görmek istediği golcü oyuncu, Trabzon'daki dostları ile görüştü. Burak, dostlarına, "Geri dönmeyi tabii ki isterim. Taraftarların beni sevdiğinin farkındayım ama bu sadece benim yapabileceğim bir durum değil. Sözleşmem var ve kulübümün kararı da önemli" dedi. Daha sonra bordo-mavili yöneticilerin 'görüşelim' çağrısına olumlu yanıt veren 32 yaşındaki forvet, önceki gün Genel Sekreter Gençağa Meriç ile görüşüp birçok konuda anlaşmaya vardı.

    USTA: BURAK İLE ANLAŞTIK
    Ardından Başkan Usta ile de görüşen Burak için Beijing'e resmi teklif yapılması kararlaştırıldı. Usta bu transferle ilgili, "Oyuncu bizi istiyor, biz de onu. Ancak kulübüyle anlaşmadan net bir ifade kullanamayız. Hayırlısı olsun" ifadesini kullandı. Guoan, geçen yıl 8 milyon euro verdiği Burak için 4 milyon euro istiyor.

    BORDO-MAVİLİ TAKIMDA GOL KRALI OLMUŞTU
    2010-2012 yılları arasında üç sezon Trabzonspor forması giyen , bordo-mavili formayla 93 maça çıkıp 58 gol kaydetti. 2011- 12'de gol kralı olan milli futbolcu, 2012 yılında Galatasaray'ın sözleşmesindeki "5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini kullanmasıyla sarı- kırmızılı kulübe transfer oldu. G.Saray'da da 141 maçta 82 gol atıp bir kez gol kralı olan Burak, geçen yıl şubat ayında 8 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Çin'in Beijing Guoan takımına gitmişti.


    Yunus Emre SEL
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:01
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