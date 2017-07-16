Dönmek istiyorum
Fırtına’nın kadrosuna katmak için önemli mesafe kat ettiği Burak Yılmaz, Trabzon’daki dostlarına, “Dönmeyi tabii ki isterim” dedi. Bordo-mavili yönetim, 32 yaşındaki forvetin kulübü Beijing Guoan’a resmi teklif yapmak için gerekli hazırlıkları tamamladı.
USTA: BURAK İLE ANLAŞTIK
Ardından Başkan Usta ile de görüşen Burak için Beijing'e resmi teklif yapılması kararlaştırıldı. Usta bu transferle ilgili, "Oyuncu bizi istiyor, biz de onu. Ancak kulübüyle anlaşmadan net bir ifade kullanamayız. Hayırlısı olsun" ifadesini kullandı. Guoan, geçen yıl 8 milyon euro verdiği Burak için 4 milyon euro istiyor.
BORDO-MAVİLİ TAKIMDA GOL KRALI OLMUŞTU
2010-2012 yılları arasında üç sezon Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz, bordo-mavili formayla 93 maça çıkıp 58 gol kaydetti. 2011- 12'de gol kralı olan milli futbolcu, 2012 yılında Galatasaray'ın sözleşmesindeki "5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini kullanmasıyla sarı- kırmızılı kulübe transfer oldu. G.Saray'da da 141 maçta 82 gol atıp bir kez gol kralı olan Burak, geçen yıl şubat ayında 8 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Çin'in Beijing Guoan takımına gitmişti.
Yunus Emre SEL
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:01
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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