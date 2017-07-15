Trabzonspor'dan tatsız prova

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 biten mücadelede MTK Budapeşte sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları yurt dışı kampının ilk maçında Macaristan'ın köklü kulüplerinden MTK Budapeşte ile karşılaştı. Trabzonspor, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.



Macaristan Futbol A Milli Takımı'nın kamp tesislerinde oynanan maça güvenlik nedeniyle seyirci alınmadı.



Trabzonspor, geçen sezon Macaristan OTP Bank ligini 11. tamamlayarak bir alt kümeye düşen MTK Budapeşte karşısında mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.



Trabzonspor'un golünü 10. dakikada Yusuf Erdoğan atarken, Macar ekibinin her iki golünü de 34. dakikada penaltıdan ve 59. dakikada Sandor Torgelle kaydetti.



İstanbul'dan Budapeşte'ye uçakla gelen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, karşılaşmanın 75. dakikasından itibaren tribünde yerini alarak Trabzonspor-MTK Budapeşte maçını izledi.





Stat: Telki Global Sports



Hakemler: Gergö Bogar, David Bertalan, Gabor Kovacs



Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Onur Kıvrak dk. 46), Pereira (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 46), Medjani (Uğur Demirok dk. 46), Mustafa Akbaş (Durica dk. 46), Mass (Abdurrahim Dursun dk. 66), Okay Yokuşlu (Önazi dk. 46), Kucka (Aytaç dk. 46), Bero (Yusuf Yazıcı dk. 46), Bongonda (Castillo dk. 46), Yusuf Erdoğan (Olcay Şahan dk. 46), Rodallega (N'doye dk. 46)



MTK Budapeşte: Viktor Szentpeteri (Tamas Fadgyas dk. 46), Mate Kotona (Gabor Bori dk. 46), Akos Baki, Bela Balogh (Attial Taleber dk. 46), Bence Deutsch (Milan Sagi dk. 62), Patrik Vass (Daniel Gera dk. 62), Adam Vass (Bence Bayer dk. 62), Balint Borbely ( Andras Schafer dk. 62), Ronald Takacs (Kevin Korozman dk. 46), Sandor Torgelle (Miklos Szerencsi dk. 62), Laszlo Lencse (David Jakab dk. 62)