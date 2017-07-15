 Castillo için teklif – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    için teklif

    Castillo için teklif
    Yeni sezona '50. yılda şampiyonluk' parolasıyla hazırlanan Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu 'ya İspanya'dan talip çıktı. Enes Ünal'ı transfer eden , Castillo için 4.5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Ersun Yanal'ın kalmasını istediği Kolombiyalı hakkında son kararı Başkan Muharrem Usta verecek.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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