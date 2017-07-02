Medel Trabzonspor paylaşımını beğendi
Bordo-mavili kulübün İnter'den 5 milyon euro karşılığında transfer etmek istediği Medel ile Boca Juniors ve CSKA Moskova da ilgileniyordu. Daha önce Juniors'un kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberleri beğenen Medel, son olarak Trabzonspor'un kendisiyle 2 milyon euro karşılığında anlaştığı yönündeki haberleri beğendi. Bu arada Trabzonsporlu yöneticiler, Medel'in transferinde şu ana kadar aşılamayacak bir engel bulunmadığını belirttiler.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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