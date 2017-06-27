 Matus Bero’ya büyük övgü – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    ’ya büyük övgü

    Matus Bero’ya büyük övgü
    Karadeniz ekibinde asistleriyle dikkat çeken Matus Bero, Slovakya U21 Takımı'nda da bu yönüyle öne çıktı. Slovakya-İsveç U21 takımlarının karşılaştığı maçta gol pası veren oyuncuya övgü geldi. Medyada, "Bero çok yönlü yanını ortaya koydu. İsveç savunmasını dağıttı" yorumu yapıldı. Bero bu sezon bordo-mavili formayla da 5 asist yapmıştı.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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