Matus Bero’ya büyük övgü

Karadeniz ekibinde asistleriyle dikkat çeken Matus Bero, Slovakya U21 Takımı'nda da bu yönüyle öne çıktı. Slovakya-İsveç U21 takımlarının karşılaştığı maçta gol pası veren oyuncuya övgü geldi. Medyada, "Bero çok yönlü yanını ortaya koydu. İsveç savunmasını dağıttı" yorumu yapıldı. Bero bu sezon bordo-mavili formayla da 5 asist yapmıştı.