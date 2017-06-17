Dört bir yandan hazırlık
Yabancı sayısı sınırda
Trabzonspor 'da TFF'nin belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanı da sınıra yakın. Medjani, N'Doye, İbanez, Mas, Castillo, Rodallega, Durica, Pereira, Onazi, Bero, Esteban ve Bondonga ile 12 oyuncusu olan Fırtına Sheidaev'i Slovakya'nın Zilina takımına kiralamıştı
Geleneksel iftar salı günü
Camiada birlik ve beraberliği sağlayacak etkinlikler düzenlemeye özen gösteren Trabzonspor yönetimi, geleneksel hale getirmeyi amaçladığı iftar yemeği organizasyonunu bul yıl da gerçekleştirecek. Bu seneki iftar 20 Haziran Salı günü Trabzon'da Zorlu Grand Otel'de yapılacak.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:41
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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