Dört bir yandan hazırlık

Yönetim , kulübün 50'nci yılında gelecek sezon zirve yarışının içerisinde yer alma hedefiyle transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililerde teknik heyetin de detaylı bir şekilde 2016-17 sezonunu analiz ederek işi sıkı tutacağı ve takımın artılarını, eksilerini masaya yatıracağı öğrenildi.



Yabancı sayısı sınırda

Trabzonspor 'da TFF'nin belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanı da sınıra yakın. Medjani, N'Doye, İbanez, Mas, Castillo, Rodallega, Durica, Pereira, Onazi, Bero, Esteban ve Bondonga ile 12 oyuncusu olan Fırtına Sheidaev'i Slovakya'nın Zilina takımına kiralamıştı



Geleneksel iftar salı günü

Camiada birlik ve beraberliği sağlayacak etkinlikler düzenlemeye özen gösteren Trabzonspor yönetimi, geleneksel hale getirmeyi amaçladığı iftar yemeği organizasyonunu bul yıl da gerçekleştirecek. Bu seneki iftar 20 Haziran Salı günü Trabzon'da Zorlu Grand Otel'de yapılacak.