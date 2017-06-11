Trabzonspor'da flaş istifa!

Camiadan özür dileyen Egemen, "Öyle bir an gelir ki: bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü, bazı insanların anlamı olmaz. Şu an itibariyle Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Tüm camiadan özür diliyorum. Hakkınızı helal edin dostlarım. İstifamın ne Bursaspor maçı; ne de Çaykur Rizespor ile zerre kadar ilgisi yoktur. İstifamı kötü niyetliler istismara kalkmasın" ifadelerine yer verdi.



Bordo mavililerde Başkan Muharrem Usta yönetiminde daha önce Futbol Koordinatörü Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Suat Şen, Başkan Yardımcısı Zeki Öztürk, Basın Sözcüsü Asım Örem ve Genel Sayman Orhan İlarslan da görevlerinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti.





