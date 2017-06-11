Trabzonspor'da flaş istifa!
Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, sosyal medya hesabı twitterdan sabaha karşı yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.
Camiadan özür dileyen Egemen, "Öyle bir an gelir ki: bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü, bazı insanların anlamı olmaz. Şu an itibariyle Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Tüm camiadan özür diliyorum. Hakkınızı helal edin dostlarım. İstifamın ne Bursaspor maçı; ne de Çaykur Rizespor ile zerre kadar ilgisi yoktur. İstifamı kötü niyetliler istismara kalkmasın" ifadelerine yer verdi.
Bordo mavililerde Başkan Muharrem Usta yönetiminde daha önce Futbol Koordinatörü Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Suat Şen, Başkan Yardımcısı Zeki Öztürk, Basın Sözcüsü Asım Örem ve Genel Sayman Orhan İlarslan da görevlerinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:50
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Ergün dönüyor
Toplam 1
Yorum
GS Bu rapor boş bir rapor olacak gibi.. İnşallah yanılırım..
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Kartal'a hücum
Toplam 12
Yorum
TS'lu Olcay'ı 200 bine aldığımız gibi ikisini birden 800 bin euroya bağlarız. Hadi Töre biraz genç falan 1'e tamam bu iş.
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Bursa, Serdar’ı istiyor
Toplam 16
Yorum
gs lı geçen sene verdiğimiz bonserviz parasıyla üstüne verdiğimiz 3 oyuncunun değer parasını versinler alsınlar
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