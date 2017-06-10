 Teklif bekleniyor – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Teklif bekleniyor

    Teklif bekleniyor
    Devre arasında Akhisar'dan alınan ve kısa sürede takımın en golcü ismi haline gelen Rodallega için Çin'den teklif gelebileceği öğrenildi. Forvet mevkiine transfer yapmaya kararlı olan yönetimin, yüksek bir bonservis bedeli karşılığında böyle bir öneriyi kabul edebileceği belirtildi. Zaman zaman Ersun Yanal ile uyum sorunu yaşayan 'nın ise menajerine, "Trabzon'da mutluyum ve gerçekten coşkulu bir taraftar grubu önünde oynamak istiyorum. Ancak her şeye de hazırlıklıyım" yorumunda bulunduğu da öğrenildi.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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