Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı altyapıdan A takıma çıkış sürecini anlattı.

20 yaşındaki orta saha "Sekiz yaşındaydım. Seçmelerde maç başlar başlamaz santradan kaleye gittim ve gol attım. 20 saniye geçmişti, belki daha da az. Golü atar atmaz Salih hoca beni dışarıya çıkardı. Ben, seçilemediğimi düşünerek 'Niye beni çıkardın' gibisinden ağlamaya başladım. O da 'Oğlum seçildin, ne istiyorsun' dedi. Büyük mutluluk yaşadım" ifadesini kullandı.



ÇALIŞMAYI SEVİYORUM

Yusuf şöyle devam etti: "Şu anda uzun bir yolun en başındayım. Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum. Hep Olcay Şahan ağabeyin yanındayım. Tecrübelerini aktarıyor, beni motive ediyor. Sanki bana Allah tarafından gönderildi."