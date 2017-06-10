 Ağlamaya başladım – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Ağlamaya başladım

    Ağlamaya başladım

    'un genç yıldızı altyapıdan A takıma çıkış sürecini anlattı.

    20 yaşındaki orta saha "Sekiz yaşındaydım. Seçmelerde maç başlar başlamaz santradan kaleye gittim ve gol attım. 20 saniye geçmişti, belki daha da az. Golü atar atmaz Salih hoca beni dışarıya çıkardı. Ben, seçilemediğimi düşünerek 'Niye beni çıkardın' gibisinden ağlamaya başladım. O da 'Oğlum seçildin, ne istiyorsun' dedi. Büyük mutluluk yaşadım" ifadesini kullandı.

    ÇALIŞMAYI SEVİYORUM
    Yusuf şöyle devam etti: "Şu anda uzun bir yolun en başındayım. Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum. Hep Olcay Şahan ağabeyin yanındayım. Tecrübelerini aktarıyor, beni motive ediyor. Sanki bana Allah tarafından gönderildi."
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:36
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