Ağlamaya başladım
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı altyapıdan A takıma çıkış sürecini anlattı.
ÇALIŞMAYI SEVİYORUM
Yusuf şöyle devam etti: "Şu anda uzun bir yolun en başındayım. Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum. Hep Olcay Şahan ağabeyin yanındayım. Tecrübelerini aktarıyor, beni motive ediyor. Sanki bana Allah tarafından gönderildi."
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:36
-
Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
-
Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
-
Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
Ağlamaya başladım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.