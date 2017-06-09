 Bütün gücümüzle mücadele edeceğiz – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Bütün gücümüzle mücadele edeceğiz

    Bütün gücümüzle mücadele edeceğiz
    Teknik direktör , takım olma mücadelesi ile geçen sezonun sonrasında yönetimi, camiası, taraftarları ve medyasıyla bir olup hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışacaklarını söyledi. Yanal, "Enerjimizi zirveye ve tüm hedeflere oynayabilecek, bunu uzun sürdürebilecek için harcıyoruz. Trabzonspor, zorluklarla, takım olma mücadelesi ile geçen bu sezonun sonrasında yönetimi, camiası, taraftarları ve medyasıyla bir olup hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışacaktır" dedi.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:48
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