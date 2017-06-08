 Tatil zamanı – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Tatil zamanı

    Tatil zamanı
    Karadeniz ekibinin kaptanı , kısa bir tatilin ardından yeni sezon için kolları sıvayacaklarını dile getirdi. Tecrübeli eldiven, "Son maçlarda işler istediğimiz gibi gitmedi. Lig öncesi hazırlık kampı çok önemli ve tüm sezona etki edebilir. Çok iyi bir dönem geçireceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:15
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