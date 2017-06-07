Yanal hedefi tutturamadı
Teknik direktör Ersun Yanal, 3. kez geldiği bordo-mavililerin başında puan hedefini tutturamadı.
Deneyimli hoca, Bursaspor sınavının tamamlamasıyla birlikte bir sezonda 34 maçta takımın başında sahaya çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik aldı; 11 kez de mağlup olarak 51 puan topladı ve 2008-2009 sezonunda 29 maçta elde ettiği 53 puan hedefinin gerisinde kaldı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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