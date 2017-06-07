 Yanal hedefi tutturamadı – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Yanal hedefi tutturamadı

    Yanal hedefi tutturamadı

    Teknik direktör , 3. kez geldiği bordo-mavililerin başında puan hedefini tutturamadı.

    Deneyimli hoca, Bursaspor sınavının tamamlamasıyla birlikte bir sezonda 34 maçta takımın başında sahaya çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik aldı; 11 kez de mağlup olarak 51 puan topladı ve 2008-2009 sezonunda 29 maçta elde ettiği 53 puan hedefinin gerisinde kaldı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
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