Yanal hedefi tutturamadı

Teknik direktör Ersun Yanal, 3. kez geldiği bordo-mavililerin başında puan hedefini tutturamadı.

Deneyimli hoca, Bursaspor sınavının tamamlamasıyla birlikte bir sezonda 34 maçta takımın başında sahaya çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik aldı; 11 kez de mağlup olarak 51 puan topladı ve 2008-2009 sezonunda 29 maçta elde ettiği 53 puan hedefinin gerisinde kaldı.