Fellaini’nin Erdoğan aşkı
Bordo-mavili kulübün kadrosuna katmayı çok istediği Manchester United'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fellaini'nin ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı çıktı.
REFERANDUMU İZLEDİM
Fas asıllı futbolcunun babası Abdellatif Fellaini'nin yapılan ön görüşmelere katılarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İslam dünyasının lideri olarak görüyoruz. Bu transfer için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanlığı referandum sürecini de yakından takip ettim" dediği öğrenildi. Bu arada bordo-mavili yönetim, Fellaini için uygun ekonomik şartların oluşması noktasında girişim ve temaslarını sürdürüyor.
Yunus Emre SEL
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
Fellaini’nin Erdoğan aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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