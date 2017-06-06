 Fellaini’nin Erdoğan aşkı – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    ’nin Erdoğan aşkı

    <a href="/index/fellaini?id=9fd53ccc-0d02-4a2c-9865-f271326609aa" class="" rel="tag">Fellaini</a>’nin Erdoğan aşkı

    Bordo-mavili kulübün kadrosuna katmayı çok istediği Manchester United'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 'nin ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı çıktı.

    Menajerler aracılığıyla yapılan görüşmede 'nin, "Türkiye Müslümanların yaşadığı bir ülke, orada olmak ve futbol oynamak isterim" dediği öğrenildi. Oyuncunun babasının ise tam bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğu öğrenildi.

    REFERANDUMU İZLEDİM
    Fas asıllı futbolcunun babası Abdellatif Fellaini'nin yapılan ön görüşmelere katılarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam dünyasının lideri olarak görüyoruz. Bu transfer için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanlığı referandum sürecini de yakından takip ettim" dediği öğrenildi. Bu arada bordo-mavili yönetim, Fellaini için uygun ekonomik şartların oluşması noktasında girişim ve temaslarını sürdürüyor.

    Yunus Emre SEL
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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