Havaya zıpladım

Milli Takım’a çağrılan Yusuf: Bu bir hayaldi ve gerçek oldu. Ama henüz hiçbir şey başarmış değilim. Milli Takım’a seçilmek kadar orada kalıcı olmak da önemli.

Bordo-mavili takımda bu sezon yıldızı parlayan isimlerin başında yer alan Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'a seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. İlk kez A Milli formayı giyecek olan genç oyuncu mutluluğunu, "Öğrendiğimde sevincimden adeta havalara zıpladım. Bu bir hayaldi ve gerçek oldu. Ama henüz hiçbir şey başarmış değilim. Milli Takım'a seçilmek kadar orada kalıcı olmak da önemli" dedi.



ERSUN HOCAYA TEŞEKKÜR

Yusuf konuşmasına şöyle devam etti: "Önce tabii ki kendi takımımın vazgeçilmez bir parçası olmaya çalışacağım. Ardından da Milli Takım'ın iskeletinde yer almak için mücadele edeceğim. Bugünlere gelmemde katkısı olan herkese ve bana güvenerek forma veren Ersun hocama özellikle sonsuz teşekkür ediyorum."





Yunus Emre SEL