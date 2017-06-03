Havaya zıpladım
Milli Takım’a çağrılan Yusuf: Bu bir hayaldi ve gerçek oldu. Ama henüz hiçbir şey başarmış değilim. Milli Takım’a seçilmek kadar orada kalıcı olmak da önemli.
ERSUN HOCAYA TEŞEKKÜR
Yusuf konuşmasına şöyle devam etti: "Önce tabii ki kendi takımımın vazgeçilmez bir parçası olmaya çalışacağım. Ardından da Milli Takım'ın iskeletinde yer almak için mücadele edeceğim. Bugünlere gelmemde katkısı olan herkese ve bana güvenerek forma veren Ersun hocama özellikle sonsuz teşekkür ediyorum."
Yunus Emre SEL
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:14
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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