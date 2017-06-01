 Yeniden Ganso – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Yeniden

    Yeniden Ganso

    Devre arasında transfer edilemeyen 27 yaşındaki orta saha için yeniden Sevilla ile temasa geçilecek. İlk hedef, kulübü ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan ’nun kiralanması.

    Trabzonspor yönetimi devre arasında transferi için yoğun çaba harcadığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Ganso için yeniden harekete geçti. İlk transfer görüşmelerinde yaşanan olumsuzlukları bu kez gidermek isteyen bordo-mavililer 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak. Sevilla ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ganso için kulübüne cazip bir teklif yapacak olan yönetim oyuncuyu ikna etmek için de İspanya'da kazandığından daha yüksek bir rakam önerecek. Bu sezon Sevilla'da 16 maça çıkan 3 gol atarken, 3 de asist yapmayı başardı. 27 yaşında ve 1.84 boyunda olan Ganso'nun asıl mevkisi 10 numaradır. Yıldız futbolcu ayrıca sağ ve sol kanatta da başarı ile görev yapabiliyor. Futbol kariyerine 1996 yılında Tuna Luso Brasileira'da başlayan Ganso 2005 yılında, 15 yaşındayken Paysandu'ya transfer oldu. 10

    NUMARALI FORMAYI ALDI
    Bir yıldan kısa bir süre Paysandu'da forma giydikten sonra, Santos altyapısına geçti. 2008 yılında Santos'un A takımına yükselen Ganso, aynı yıl takımda 10 numaralı formayı aldı. Ganso, 2010 yılında takımıyla birlikte, finalde Santo Andre'yi yenerek Campeonato Paulista'yı kazandı. Yıldız futbolcu, 2012 yılında 9 milyon euro karşığında Sao Paulo'ya transfer oldu. Sao Paulo forması altında 194 maçta forma giyen Ganso 23 gol atma başarısı gösterdi.


    Yunus Emre SEL
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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