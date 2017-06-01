Yeniden Ganso
Devre arasında transfer edilemeyen 27 yaşındaki orta saha için yeniden Sevilla ile temasa geçilecek. İlk hedef, kulübü ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Ganso’nun kiralanması.
NUMARALI FORMAYI ALDI
Bir yıldan kısa bir süre Paysandu'da forma giydikten sonra, Santos altyapısına geçti. 2008 yılında Santos'un A takımına yükselen Ganso, aynı yıl takımda 10 numaralı formayı aldı. Ganso, 2010 yılında takımıyla birlikte, finalde Santo Andre'yi yenerek Campeonato Paulista'yı kazandı. Yıldız futbolcu, 2012 yılında 9 milyon euro karşığında Sao Paulo'ya transfer oldu. Sao Paulo forması altında 194 maçta forma giyen Ganso 23 gol atma başarısı gösterdi.
Yunus Emre SEL
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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