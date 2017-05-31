 Lucas Leiva için girişim – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    için girişim

    Lucas Leiva için girişim

    30 yaşındaki Brezilyalı ön libero, 'dan ayrılıyor. Bordo-mavililer 1.79 boyundaki ön liberoyu alarak gelecek sezon Ndiaye ile birlikte oynatmayı planlıyor.

    Karadeniz ekibinin ön liberoya Osmanlısporlu Badou Ndiaye ile birlikte ile sezon sonu sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki Brezilyalı 'yı düşündüğü belirtildi. Osmanlıspor ile takas pazarlıklarında son aşamaya gelen bordomavililer, sezon sonu serbest kalacak Leiva'nın da işini bitirmek için çalışıyor. , Onazi'ye Çin'den gelen ciddi teklifleri değerlendirip bu bölgede Okay'ın yanına Badou Ndiaye- Leiva ikilisi ile güç katmayı amaçlıyor.

    10 YILDIR LİVERPOOL'DA
    Bu sezon 27 maçta görev yapan ve 1 gol atan 29 yaşındaki sambacı için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek. Galatasaray'ın da gündeminde olan 1.79 boyundaki sambacı, İngiliz ekibi Liverpool ile 346 maça çıktı ve 7 gol attı. İtalyan pasaportu da olan Leiva, 10 yıldır Liverpool'da oynuyor.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lucas Leiva için girişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.