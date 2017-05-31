Lucas Leiva için girişim
30 yaşındaki Brezilyalı ön libero, Liverpool'dan ayrılıyor. Bordo-mavililer 1.79 boyundaki ön liberoyu alarak gelecek sezon Ndiaye ile birlikte oynatmayı planlıyor.
10 YILDIR LİVERPOOL'DA
Bu sezon 27 maçta görev yapan ve 1 gol atan 29 yaşındaki sambacı için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek. Galatasaray'ın da gündeminde olan 1.79 boyundaki sambacı, İngiliz ekibi Liverpool ile 346 maça çıktı ve 7 gol attı. İtalyan pasaportu da olan Leiva, 10 yıldır Liverpool'da oynuyor.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:53
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
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