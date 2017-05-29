Olcay& Bero kapattı

Sakatlanan Onur'un yanı sıra Olcay ve Bero, F.Bahçe derbisinde gördükleri kartlar nedeniyle sarı kart cezalısı durumuna düştü. Üç futbolcu da ligin son haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında oynayamayacak. Kaleci Onur'un yerine Esteban'ın görev yapması bekleniyor.



Takıma 1 gün izin

Bordo-mavili takımda Fenerbahçe derbisinin ardından futbolculara 1 gün izin verildi. Dünü izinli geçiren bordo mavililer, bugün saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı idmanla ligin son haftasında evinde oynayacağı Bursa karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.