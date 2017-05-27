 Yeni Malatya Demir’in peşinde – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Yeni Malatya Demir’in peşinde

    Yeni Malatya Demir’in peşinde
    Süper Lig'in yeni takımı , transfer harekatına başladı. Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'e düşen Gaziantepspor'da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu Muhammet Demir'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Süper Lig'in yeni takımının yakın zamanda Trabzonspor ile masaya oturacağı dile getirildi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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