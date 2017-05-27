 Kazanmayı unuttu – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Kazanmayı unuttu

    Kazanmayı unuttu

    Bordo-mavili takım, Süper Lig'de oynadığı son dört maçta galibiyet alamadı.

    Son dört haftada üç beraberlik (G.Birliği, Adana ve Başakşehir) ve bir yenilgi (Kayseri) alırken; üç gol atıp dört gol yedi. Trabzonspor ikinci yarıda ilk 10 maçta sadece iki beraberlik alıp diğer maçları galip bitirmişti. Karadeniz ekibi bugün Kadıköy'de bu seriyi bitirmek için sahaya çıkacak.

    FIRSATLARI KAÇIRDI
    Ligin 2. bölümünde en fazla puan toplayan (32) takımlar arasında yer alan Trabzonspor, son 6 haftada kaybettiği 12 puan ile büyük bir düşüş yaşadı. F.Bahçe ve G.Saray'ın puan kaybettiği haftalarda kazanamayan bordo-mavililer, altıncı sıraya geriledi, Avrupa'ya katılma yolunda darbe yedi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:12
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