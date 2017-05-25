Trabzonspor kenetlendi
Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı sezonun son derbisini kazanmak istiyor. Bordo-mavililer son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Fenerbahçe müsabakasını kazanmak için kenetlendi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor galibiyete kenetlendi. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren bordo-mavililer, 20 yıldır dış sahada yenemediği ezeli rakibini mağlup ederek, sezonun son derbisini kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor.
Trabzonspor rövanşı almak istiyor
Trabzonspor, bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer bu sezon Galatasaray ile oynadığı iki maçı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla kazanırken, Beşiktaş karşısında ise oynadığı iki maçta 2-1 ve 4-3'lük mağlubiyetler aldı. Trabzonspor evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye ise 3-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı hedefliyor.
Yanal, oyuncularına galibiyet aşılıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe karşısında oyuncularına galibiyeti aşılıyor. Bordo-mavililerin dış sahada ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye karşı kötü istatistiğinin bulunması nedeniyle, takımın üzerinden bunun etkilerini atmaya çalışan deneyimli teknik adam, oyuncularıyla sürekli bir araya gelerek motivasyon arttırıcı konuşmalar yapıyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle oldukça moralsiz olan bordo-mavililerde Ersun Yanal, antrenmanlarda futbolcuların neşeli olması içinde elinden geleni yapıyor.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:47
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Mayıs'ta zor biter!
Toplam 15
Yorum
Egeli FB li sende cok istedin sanirim :-)))) agzi olan konusuyor ne yapalim agzi laf filozof gibi bir adami:-))) senin ts nun basina getirseniz ne dersi
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Asıl tehlike kapıda
Toplam 7
Yorum
gsli gs batinca senin takimin dahami iyi olacak gs batmasi turk futbolunun bitisi demek arkasindan bjk fenerde trabzonda batar
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Bedava geliyor!
Toplam 21
Yorum
serdar_FB İSMİ İLK GEÇTİĞİNDE AKLIMA 2. DİEGO VAKASI OLUR DÜŞÜNCESİ GELDİ.. BENCE GENÇ YILDIZ ADAYLARI ALINSA DAHA İYİ. GURBETÇİ YA DA G.AMERİKADAN
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