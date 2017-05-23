Son aday Loic Remy
Bordo-mavililerin, 30 yaşındaki forvet için fiyat sorduğu Chelsea’den, ‘7 milyon euro’ yanıtını aldığı belirtildi. Yönetim, rakamın düşmesi halinde harekete geçecek.
PALACE'TA GOL ATAMADI
Usta'ya Fransız oyuncuyu öneren menajerler, Trabzonspor'a fiyatın düşebileceğini belirterek bekleme tavsiyesinde bulundu. Loic Remy, kiralık oynadığı Crystal Palace'te bu sezon gol atamadı. Uyluğundan ve baldırından sakatlıklar yaşayan tecrübeli oyuncu sadece 8 maça çıkabildi.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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