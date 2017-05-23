 Son aday Loic Remy – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Son aday

    Son aday Loic Remy

    Bordo-mavililerin, 30 yaşındaki forvet için fiyat sorduğu Chelsea’den, ‘7 milyon euro’ yanıtını aldığı belirtildi. Yönetim, rakamın düşmesi halinde harekete geçecek.

    Forvet arayışlarına devam eden 'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Loic Remy... Önceki yıllarda defalarca Türk takımlarının listesine giren Fransız oyuncunun menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerildiği bildirildi. Crystal Palace'ın satın alma opisyonunu kullanmama kararı aldığı 30 yaşındaki forvet için başkan Muharrem Usta'nın bonservisini elinde bulunduran Chelsea'ye fiyat sorduğu, Maviler'in gelecek sezon sözleşmesi bitecek Remy için 7 milyon euro istediği gelen haberler arasında...

    PALACE'TA GOL ATAMADI
    Usta'ya Fransız oyuncuyu öneren menajerler, Trabzonspor'a fiyatın düşebileceğini belirterek bekleme tavsiyesinde bulundu. , kiralık oynadığı Crystal Palace'te bu sezon gol atamadı. Uyluğundan ve baldırından sakatlıklar yaşayan tecrübeli oyuncu sadece 8 maça çıkabildi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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