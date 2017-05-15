16 gole direkt katkı
Adanaspor maçında gol atan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi. 1997 doğumlu orta saha bu maçlarda toplam 16 gole doğrudan katkı yaptı. Bu sezon 6 gol atıp 10 da asist yapan genç futbolcu, lig maçlarında 4 gol, 6 asist ve kupa karşılaşmalarında 2 gol, 4 asist yaptı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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