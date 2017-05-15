 16 gole direkt katkı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    16 gole direkt katkı

    16 gole direkt katkı
    Adanaspor maçında gol atan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi. 1997 doğumlu orta saha bu maçlarda toplam 16 gole doğrudan katkı yaptı. Bu sezon 6 gol atıp 10 da asist yapan genç futbolcu, lig maçlarında 4 gol, 6 asist ve kupa karşılaşmalarında 2 gol, 4 asist yaptı.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    16 gole direkt katkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.