16 gole direkt katkı

Adanaspor maçında gol atan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi. 1997 doğumlu orta saha bu maçlarda toplam 16 gole doğrudan katkı yaptı. Bu sezon 6 gol atıp 10 da asist yapan genç futbolcu, lig maçlarında 4 gol, 6 asist ve kupa karşılaşmalarında 2 gol, 4 asist yaptı.