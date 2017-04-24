 23 Nisan coşkusu – Fotomaç – 24 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    23 Nisan coşkusu

    23 Nisan coşkusu

    , Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

    Kulüp tesislerindeki etkinliğe Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet, futbolcular, çocukları ve eşleri, U12 takımından da Mert Erol, Berkay Pişiren, Efkan Şener ve Caner Uzun katılı. Törende Ahmet Çubukçu, başkanlık koltuğuna U12 takımından Mert Erol'u oturttu, Ersun Yanal ise koltuğunu Caner Uzun'a devretti.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    23 Nisan coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.