23 Nisan coşkusu
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Kulüp tesislerindeki etkinliğe Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet, futbolcular, çocukları ve eşleri, U12 takımından da Mert Erol, Berkay Pişiren, Efkan Şener ve Caner Uzun katılı. Törende Ahmet Çubukçu, başkanlık koltuğuna U12 takımından Mert Erol'u oturttu, Ersun Yanal ise koltuğunu Caner Uzun'a devretti.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
23 Nisan coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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