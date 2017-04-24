23 Nisan coşkusu

Kulüp tesislerindeki etkinliğe Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet, futbolcular, çocukları ve eşleri, U12 takımından da Mert Erol, Berkay Pişiren, Efkan Şener ve Caner Uzun katılı. Törende Ahmet Çubukçu, başkanlık koltuğuna U12 takımından Mert Erol'u oturttu, Ersun Yanal ise koltuğunu Caner Uzun'a devretti.