Bony kapışması!
Trabzonspor'un ilgilendiği Manchester City'nin tecrübeli golcüsü Wilfred Bony için Galatasaray da devreye girdi.
Bordo-mavili yönetim, sarı-kırmızılı kulübün bu hamlesini kızgınlıkla karşılarken, oyuncuyu kadrosunda bulunan yabancılarla ikna etmeye çalışacak. Özellikle Afrika kökenli futbolcularının Trabzon'daki mutluluğundan faydalanarak Bony'nin kapısını bu şekilde çalmayı amaçlayan yönetim, Galatasaray'ın City ile temasa geçerek kiralama bedelini artırması durumunda ise farklı bir rota belirleyecek. Bu durumda oyuncuya gelecek yılki projeden bahsedecek olan yönetim, kulübüyle maddi sorunlarda yardımcı olmasını isteyecek. Bony'nin teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği isimler arasında yer aldığı ifade edildi.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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