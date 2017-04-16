 Yeniden Serdar! – Fotomaç – 16 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yeniden Serdar!

    Yeniden Serdar!

    devre arasında transfer edemediği ’yı yeniden gündemine aldı. Bu kez 29 yaşındaki stoperin bonservisinin elinde olması transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

    İsmi Karadeniz ekibi ile birçok kez anılan ancak yapılan görüşmeler sonrasında istediği yüksek rakam nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Serdar Taşçı yine gündeme geldi. Bu kez görüşme talebinin oyuncunun menajeri aracılığıyla geldiği ve Trabzonspor'un da bu talebe sıcak baktığı belirtilirken, oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması transfer ihtimalini daha da güçlendiriyor. Trabzonsporlu yöneticiler de Taşçı ile ilgilendiklerini doğrularken, oyuncunun yine yüksek rakamlar talep etmesi durumunda bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığını belirttiler.

    YAKINDAN İZLENİYOR
    Kısa süre önce Bayern forması da giyen Serdar konusunda en büyük şüphe, sık sık nükseden sakatlıkları. Ancak gurbetçi savunmacı bu sezon önemli bir sakatlık yaşamadı. Durumu da yakından takip ediliyor. Spartak Moskova formasıyla 22 haftada 12 kez sahaya çıkan Serdar, diğer 10 maçın 7'sinde kulübedeydi. 1.86'lık savunmacı, istikrarlı oynayabileceği bir kulübe gitmeyi hedefliyor.

    PİŞMAN OLMUŞTU
    Spartak Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki stoper, Başkan Muharrem Usta ile görüşmesinde yüksek ücret istemiş ve anlaşma olmamıştı. Gurbetçi oyuncunun Trabzonlu olan babası Nihat Taşçı, yeniden Başkan Usta'yı arayarak oğlunun bordo-mavili formayı giymek istediğini söyledi.


    Yunus Emre SEL
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeniden Serdar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.