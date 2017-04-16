Yeniden Serdar!

Trabzonspor devre arasında transfer edemediği Serdar Taşçı’yı yeniden gündemine aldı. Bu kez 29 yaşındaki stoperin bonservisinin elinde olması transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

İsmi Karadeniz ekibi ile birçok kez anılan ancak yapılan görüşmeler sonrasında istediği yüksek rakam nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Serdar Taşçı yine gündeme geldi. Bu kez görüşme talebinin oyuncunun menajeri aracılığıyla geldiği ve Trabzonspor'un da bu talebe sıcak baktığı belirtilirken, oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması transfer ihtimalini daha da güçlendiriyor. Trabzonsporlu yöneticiler de Taşçı ile ilgilendiklerini doğrularken, oyuncunun yine yüksek rakamlar talep etmesi durumunda bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığını belirttiler.



YAKINDAN İZLENİYOR

Kısa süre önce Bayern forması da giyen Serdar konusunda en büyük şüphe, sık sık nükseden sakatlıkları. Ancak gurbetçi savunmacı bu sezon önemli bir sakatlık yaşamadı. Durumu da yakından takip ediliyor. Spartak Moskova formasıyla 22 haftada 12 kez sahaya çıkan Serdar, diğer 10 maçın 7'sinde kulübedeydi. 1.86'lık savunmacı, istikrarlı oynayabileceği bir kulübe gitmeyi hedefliyor.



PİŞMAN OLMUŞTU

Spartak Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki stoper, Başkan Muharrem Usta ile görüşmesinde yüksek ücret istemiş ve anlaşma olmamıştı. Gurbetçi oyuncunun Trabzonlu olan babası Nihat Taşçı, yeniden Başkan Usta'yı arayarak oğlunun bordo-mavili formayı giymek istediğini söyledi.





Yunus Emre SEL