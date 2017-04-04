Puanlar yağdı
Cumhurbaşkanı, yeni stadın Trabzonspor'u şaha kaldırdığını vurguladı. Erdoğan, aralık ayında yeni stadın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Stadımızdan memnun muyuz? Puanlar yağmaya başladı. Bayağı yağdı” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da dün katıldığı toplu açılış töreninde, Trabzonspor'un 2017'deki çıkışına gönderme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akyazı'daki yeni stadın Trabzonspor'a uğur getirdiğini vurgulayarak, "Aralık ayında, Trabzon Şenol Güneş Stadı'nın açılışını gerçekleştirmiştik. Stadımızdan memnun muyuz? Puanlar yağmaya başladı. Bayağı yağdı" ifadelerini kullandı.
TOPLAM 569 TRİLYON LİRA YATIRIM
Erdoğan, toplu açılışın içinde stadın bağlantı yollarının da yer aldığına dikkat çekerek, "Bugün stadın ulaşım sorununu çözecek bağlantı yollarının, kavşakların, tünelin de aralarında bulunduğu yatırımları toplu olarak açıyoruz. Toplam yatırım bedeli 569 trilyon lira olan bu 57 projenin ülkemize, şehrimize, Trabzon'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
TOPLAM 569 TRİLYON LİRA YATIRIM
Erdoğan, toplu açılışın içinde stadın bağlantı yollarının da yer aldığına dikkat çekerek, "Bugün stadın ulaşım sorununu çözecek bağlantı yollarının, kavşakların, tünelin de aralarında bulunduğu yatırımları toplu olarak açıyoruz. Toplam yatırım bedeli 569 trilyon lira olan bu 57 projenin ülkemize, şehrimize, Trabzon'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
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TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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