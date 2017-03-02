 Usta doğruladı – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Usta doğruladı

    Usta doğruladı
    Başkan , dün duyurduğumuz Tunay Torun, ile transferleri ile ilgili konuştu. Usta, "Tunay ve Tolgay zaten geçtiğimiz dönemden listemizde bulunuyor, yeni bir durum yok. Önümüzdeki günler ne gösterir bilinmez tabii" diyerek bu transfer haberlerini doğruladı.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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