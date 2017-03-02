 Rodallega şaşırmış – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    şaşırmış

    Rodallega şaşırmış
    'un yeni transferi Rodallega ülkesi Kolombiya'da Win Sport'a açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, bordo-mavili takıma geldiğinde kendisine gösterilen ilgi için, "Ben de şaşırdım. Uyum sağlamak hiç zor olmadı. Zaten üçüncü maçta golümü attım. Bu bana çok güven veriyor. Açık kollarla beni karşıladılar. Beklenti çok yüksek" dedi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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