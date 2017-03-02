Kral dönüyor
Gelecek sezon şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen bordo-mavili yönetimin, Çin’den ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki golcü ile masaya oturduğu ve prensipte anlaştığı belirtildi. Haberi alan taraftar kulübe mesaj yağdırdı.
Çin Futbol Federasyonu'nun gelecek yıl için yabancı sayısını azaltma kararı almasının ardından o ülkede forma giyen bazı yabancı oyuncular ile yollar ayrılacak. Bu isimler arasında geçtiğimiz sezondan itibaren Çin Süper Ligi ekibi Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz'ın da olduğu iddia edildi. Özellikle Çin kulübünün Avusturya'nın Salzburg takımından İspanyol golcü Jonathan Soriano'yu renklerine bağlamasının ardından Burak'ın ayrılacağı yönündeki iddialar güçlendi. Bu iddialar üzerine birçok takımın adı da Burak Yılmaz ile anılmaya başladı. Asıl bomba ise bu andan itibaren patladı. Trabzonspor'un devre arasında stat açılışına gelen Burak ile ön görüşme yaptığı ve sezon sonu için masaya oturma sözü aldığı ortaya atıldı. Bu iddia bordo-mavili taraftarı heyecanlandırdı. İki sezon forma giydiği Trabzonspor'da 93 maçta 58 gol kaydededek büyük bir başarıya imza atan 31 yaşındaki yıldızın geri alınmasını isteyen taraftarlar, yönetimi mesaj yağmuruna tuttu.
ÇUBUKÇU GÖRÜŞTÜ
Burak ile görüşmeyi Ahmet Çubukçu'nun yaptığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu dile getiriliyor. Oyuncunun yüksek maliyeti ve yıllık ücretini karşılama noktasında bazı yöneticilerin çekimser kaldığı vurgulansa da teknik direktör Ersun Yanal'ın Burak konusunda ısrarlı davrandığı ve bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtiliyor.
Yunus Emre SEL
ÇUBUKÇU GÖRÜŞTÜ
Burak ile görüşmeyi Ahmet Çubukçu'nun yaptığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu dile getiriliyor. Oyuncunun yüksek maliyeti ve yıllık ücretini karşılama noktasında bazı yöneticilerin çekimser kaldığı vurgulansa da teknik direktör Ersun Yanal'ın Burak konusunda ısrarlı davrandığı ve bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtiliyor.
Yunus Emre SEL
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
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SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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