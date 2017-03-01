 Olcay ile çok özel – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Olcay ile çok özel

    Olcay ile çok özel
    Teknik direktör , devre arasında Beşiktaş'tan alınan ve performansı ile beğeni kazanan Olcay Şahan ile antrenman başında saha ortasında özel bir görüşme yaptı. Bu arada Yanal, altyapıda forma giyen genç oyuncuları da A takımla antrenmanlara çıkartarak yakından ilgileniyor. Kurt hocanın yetenekli gençleri gelecek yıl kadroya alması bekleniyor.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
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