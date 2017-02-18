Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada stadyumun isim hakkı ve diğer reklam-sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki hususlarda açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler neticeleninceye kadar ki süreçte stadyum, maçlık periyotlar halinde, şirketimiz tarafından kiralanmaktadır. Bununla birlikte ilgili stadyumun isim hakkı ve diğer reklam - sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile resmi görüşmelere bugün itibariyle başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla."
"Son günlerde kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki hususlarda açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler neticeleninceye kadar ki süreçte stadyum, maçlık periyotlar halinde, şirketimiz tarafından kiralanmaktadır. Bununla birlikte ilgili stadyumun isim hakkı ve diğer reklam - sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile resmi görüşmelere bugün itibariyle başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla."
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
Yorum
Bufon Şekile Şekil Birader Anadın mı Yani ;)
- Albayrak, Advocaat’a gönderme yaptı
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Hala fener'e gönderme yapıyorsunuz, gerilirsek biz zararlı çıkarız, derbide gördük
- Hayaline kavuştu
Toplam 1
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BJK Helal Selçuk, bu konularda duyarlısın.. Geçen günde bir iyarette bulundun..
Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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