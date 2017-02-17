Matus Bero forma istiyor
Devre arası kamp döneminde sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Bero'nun tamamen iyileştiği ve teknik direktör Ersun Yanal'dan forma beklediği öğrenildi. Son olarak 22 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayı arzuluyor.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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