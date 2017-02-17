Matus Bero forma istiyor

Devre arası kamp döneminde sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Bero'nun tamamen iyileştiği ve teknik direktör Ersun Yanal'dan forma beklediği öğrenildi. Son olarak 22 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayı arzuluyor.