 Beni alın – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Beni alın

    Beni alın

    Fırtına’nın devre arasında getirmek için yoğun çaba gösterdiği Sion’un 23 yaşındaki Kamerunlu forveti, bordo-mavili formayı giymek istiyor.

    'un devre arasında kadrosuna katmak için yoğun çaba verdiği İsviçre'nin Sion takımında forma giyen forvet ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Konate, menajerler aracılığıyla bordo-mavili yönetime ulaşarak, sezon sonunda gelmek istediğini belirtti. Ancak forvet mevkiine Rodallega transferini gerçekleştiren Trabzonspor'un bu bölge için farklı isimler ile görüştüğü öğrenilirken, Sion'un maliyet konusunda kolaylık sağlaması durumunda ise durumun değişebileceği vurgulandı. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen Senegal A Milli Takımı'nın formasını 23 kez giyen ve 8 gol atan Konate, aynı ülkenin U23 milli takımında 4 maçta 5 gol kaydederken, U20'de de 4 maç görev aldı.

    93 MAÇTA 42 GOL ATT I, 18 DE ASİST YAPTI
    Sion'da etkili performansıyla öne çıkan 1.83 boyundaki golcü ile yönetim devre arasında anlaşmış ama kulübü indirim yapmayınca bu iş olmamıştı. Piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Konate, Sion formasıyla 93 maçta 42 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Profesyonellik hayatında 169 resmi karşılaşmada forma giydi ve 53 gol atıp, 23 asist yaptı. Genç yaşına rağmen üst düzey tecrübesi olan oyuncunun kulübü ile sözleşmesi 2018'de bitiyor. Yönetimin Sion'a yeni bir teklif yapacağı ve şartların uyması halinde bu işin biteceği belirtildi.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:32
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