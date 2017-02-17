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Fırtına’nın devre arasında getirmek için yoğun çaba gösterdiği Sion’un 23 yaşındaki Kamerunlu forveti, bordo-mavili formayı giymek istiyor.
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna katmak için yoğun çaba verdiği İsviçre'nin Sion takımında forma giyen forvet Moussa Konate ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Konate, menajerler aracılığıyla bordo-mavili yönetime ulaşarak, sezon sonunda gelmek istediğini belirtti. Ancak forvet mevkiine Rodallega transferini gerçekleştiren Trabzonspor'un bu bölge için farklı isimler ile görüştüğü öğrenilirken, Sion'un maliyet konusunda kolaylık sağlaması durumunda ise durumun değişebileceği vurgulandı. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen Senegal A Milli Takımı'nın formasını 23 kez giyen ve 8 gol atan Konate, aynı ülkenin U23 milli takımında 4 maçta 5 gol kaydederken, U20'de de 4 maç görev aldı.
93 MAÇTA 42 GOL ATT I, 18 DE ASİST YAPTI
Sion'da etkili performansıyla öne çıkan 1.83 boyundaki golcü ile yönetim devre arasında anlaşmış ama kulübü indirim yapmayınca bu iş olmamıştı. Piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Konate, Sion formasıyla 93 maçta 42 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Profesyonellik hayatında 169 resmi karşılaşmada forma giydi ve 53 gol atıp, 23 asist yaptı. Genç yaşına rağmen üst düzey tecrübesi olan oyuncunun kulübü ile sözleşmesi 2018'de bitiyor. Yönetimin Sion'a yeni bir teklif yapacağı ve şartların uyması halinde bu işin biteceği belirtildi.
93 MAÇTA 42 GOL ATT I, 18 DE ASİST YAPTI
Sion'da etkili performansıyla öne çıkan 1.83 boyundaki golcü ile yönetim devre arasında anlaşmış ama kulübü indirim yapmayınca bu iş olmamıştı. Piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Konate, Sion formasıyla 93 maçta 42 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Profesyonellik hayatında 169 resmi karşılaşmada forma giydi ve 53 gol atıp, 23 asist yaptı. Genç yaşına rağmen üst düzey tecrübesi olan oyuncunun kulübü ile sözleşmesi 2018'de bitiyor. Yönetimin Sion'a yeni bir teklif yapacağı ve şartların uyması halinde bu işin biteceği belirtildi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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