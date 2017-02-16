Rodallega planı
Son atılan 8 golün 4’üne defans futbolcularının katkı yapması, forvet N’Doye’nin ise sadece 1 asistinin olması nedeniyle Alanya maçında ileri uçta Rodallega yer alacak
Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kazanan Trabzonspor'da savunma oyuncuları skora önemli katkı sağladı. 4 maçta rakiplerine sadece 1 kez gol izni veren savunma hattı, 4 gole ise doğrudan etki etti. Ligin ikinci devresinde 8 gol kaydeden bordo-mavililerde stoper Uğur Demirok 2 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, devre arası takıma katılan sol bek Emmanuel Mas ise 1 gol kaydetmeyi başardı.
FORVETLER SUSKUN
Trabzonspor'da ikinci yarıda atılan gollere en az katkı ise forvet oyuncularından geldi. Forvet hattında görev yapan Dame N'Doye 4 maça ilk 11'de başlarken, söz konusu periyotta 1 asist yaptı ancak gol atma başarısı gösteremedi. 2 maçta 31 dakika görev alan yeni transfer Rodallega da henüz golle buluşamadı. Karadeniz ekibinde ligin ikinci bölümünde Yusuf Yazıcı 2 gol 2 asist, Fabian Castillo 2 gol ve Olcay Şahan da 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
YANAL ONU DENİYOR
Devre arasında takıma katılan Hugo Rodallega, bordo-mavili forma ile 2 maçta 31 dakika süre alırken, teknik direktör Ersun Yanal'ın 31 yaşındaki forveti ilk 11'de oynatmaya hazırlandığı öğrenildi. N'Doye'un son haftalarda performansını artırmasına rağmen gol yollarında etkisiz kalması nedeni ile Yanal'ın antrenmanlarda ilk 11'de denediği Rodallega'ya, "Artık sıran geldi. Çık ve kendini göster. Atacağın gollerle hem 3 puan alalım hem de galibiyet serimizi sürdürelim" dediği belirtildi.
FORVETLER SUSKUN
Trabzonspor'da ikinci yarıda atılan gollere en az katkı ise forvet oyuncularından geldi. Forvet hattında görev yapan Dame N'Doye 4 maça ilk 11'de başlarken, söz konusu periyotta 1 asist yaptı ancak gol atma başarısı gösteremedi. 2 maçta 31 dakika görev alan yeni transfer Rodallega da henüz golle buluşamadı. Karadeniz ekibinde ligin ikinci bölümünde Yusuf Yazıcı 2 gol 2 asist, Fabian Castillo 2 gol ve Olcay Şahan da 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
YANAL ONU DENİYOR
Devre arasında takıma katılan Hugo Rodallega, bordo-mavili forma ile 2 maçta 31 dakika süre alırken, teknik direktör Ersun Yanal'ın 31 yaşındaki forveti ilk 11'de oynatmaya hazırlandığı öğrenildi. N'Doye'un son haftalarda performansını artırmasına rağmen gol yollarında etkisiz kalması nedeni ile Yanal'ın antrenmanlarda ilk 11'de denediği Rodallega'ya, "Artık sıran geldi. Çık ve kendini göster. Atacağın gollerle hem 3 puan alalım hem de galibiyet serimizi sürdürelim" dediği belirtildi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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