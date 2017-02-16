 Parası çıktı bile – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Parası çıktı bile

    Parası çıktı bile

    850 bin euro alan , yaptığı katkı ile parasını şimdiden çıkardı

    Türkiye Futbol Federasyonu, alınan her Süper Lig galibiyeti için kulüplerle 1.3 milyon TL başarı primi verirken, 4 maç art arda kazanan bordomavililer ikinci yarıda toplam 5.2 milyon TL kazanmış oldu. Yeni transfer 'ın yarım sezonluk 850 bin euro yani 3.4 milyon TL kazandığı göz önünde bulundurulursa, Trabzonspor, oyuncusunun ücretini çoktan çıkardı. Forma giydiği 6 maçta 1 gol atan, 3 de asist yapan 29 yaşındaki orta saha için teknik direktör Ersun Yanal, "Saha içinde olduğu kadar dışında da önemli işlere imza atıyor. Takımın moral motivasyonunu üst düzeyde tutan bir oyuncu" yorumu yaptı.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:39
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