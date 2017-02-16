Parası çıktı bile
850 bin euro alan Olcay Şahan, yaptığı katkı ile parasını şimdiden çıkardı
Türkiye Futbol Federasyonu, alınan her Süper Lig galibiyeti için kulüplerle 1.3 milyon TL başarı primi verirken, 4 maç art arda kazanan bordomavililer ikinci yarıda toplam 5.2 milyon TL kazanmış oldu. Yeni transfer Olcay Şahan'ın yarım sezonluk 850 bin euro yani 3.4 milyon TL kazandığı göz önünde bulundurulursa, Trabzonspor, oyuncusunun ücretini çoktan çıkardı. Forma giydiği 6 maçta 1 gol atan, 3 de asist yapan 29 yaşındaki orta saha için teknik direktör Ersun Yanal, "Saha içinde olduğu kadar dışında da önemli işlere imza atıyor. Takımın moral motivasyonunu üst düzeyde tutan bir oyuncu" yorumu yaptı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Parası çıktı bile haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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