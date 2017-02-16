 Castillo’ya müjde – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Castillo’ya müjde

    Castillo’ya müjde
    Akyazı Stadı'nın açılış golünü atarak Trabzonspor tarihine geçen Fabian Castillo'ya bir müjde de Kolombiya Milli Takımı'nın hocası Jose Pekerman'dan geldi. 65 yaşındaki teknik adamın Mojica, Quinones ve Roa'yla birlikte sol kanat mevkisi için Castillo'yu izlediği, Trabzonsporlu futbolcunun formaya en yakın isim olduğu iddia edildi. Castillo en son 2015 yılında Kolombiya Milli Takım forması giymişti.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:44
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