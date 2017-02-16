Castillo’ya müjde
Akyazı Stadı'nın açılış golünü atarak Trabzonspor tarihine geçen Fabian Castillo'ya bir müjde de Kolombiya Milli Takımı'nın hocası Jose Pekerman'dan geldi. 65 yaşındaki teknik adamın Mojica, Quinones ve Roa'yla birlikte sol kanat mevkisi için Castillo'yu izlediği, Trabzonsporlu futbolcunun formaya en yakın isim olduğu iddia edildi. Castillo en son 2015 yılında Kolombiya Milli Takım forması giymişti.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Castillo’ya müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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